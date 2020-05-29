Бутылка старейшего коньяка была продана на аукционе за $144 тысячи

На аукционе Sotheby's за 118,5 тысяч фунтов стерлингов (примерно 144 тысячи долларов) была продана бутылка коньяка, произведенного в 1762 году - еще до Великой французской революции.

По сообщению организаторов аукциона, коньяк Gautier стал наиболее старым коньяком, проданным на аукционе за всю историю.

Разлит в бутылку в 0,7 литра спиртной напиток был уже в 1840-х годах.

Ушедшая на торгах бутылка в среде знатоков получила название «Большой брат». Она является частью хорошо известного ценителям и специалистам трио. «Маленький брат» также был продан в 2014 году в Нью-Йорке. Последний «член семейства» на данный момент является экспонатом выставки винодельческого дома Gautier во французском городе Коньяк и носит имя «Сестричка».

Как указало издание Decanter, ранее все три бутылки винтажного спиртного принадлежали одной семье, сохраняющей анонимность.