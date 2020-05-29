Воробьев: в мае в Подмосковье мы увидим нерадостные цифры смертности от COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что возросший уровень смертности от COVID-19 в области связан с тем, что волна заболеваемости в регион пришла позже, чем в Москву.

«Это связано с тем, что волна в Подмосковье позже, чем в Москве, и в мае мы увидим тоже нерадостные цифры», — отметил Воробьев.

Он добавил, что в регионе приходится штрафовать некоторых граждан за несоблюдение масочного режима, но большинство людей маски все-таки носят и понимают важность этих мер. Также Воробьев выразил благодарность полицейским, старающимся убеждать людей в необходимости применения средств индивидуальной защиты.

«Очень много людей в маске. Спасибо огромное за это, в автобусах в масках», — рассказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

Воробьев отметил, что в Подмосковье развернуты 15 тысяч коек для инфицированных коронавирусом, часть из них с 8 июня будут переводить в режим оказания регулярной плановой помощи.

Ранее губернатор Московской области заявил, что все жалобы медиков на неполучение дополнительных выплат за работу с инфицированными COVID-19 пациентами будут направляться на федеральный уровень.