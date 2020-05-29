На «ковре-самолете» по горам: в Сети появился ролик с оптической иллюзией

Летящие на «ковре-самолете» люди ввели в недоумение пользователей Сети. В Twitter был опубликован ролик, где пассажиры передвигаются по горам словно в полете. Плавные движения и рассадка «в транспорте» наводят на мысль, что они как-будто летят на ковре. Секрет оптической иллюзии заключается в ракурсе: дрон снимает с воздуха людей, которые передвигаются в грузовике.

Впрочем, если не ломать голову над данной загадкой, можно просто насладиться прекрасными видами, которые открываются с узкой горной дороги - облака, солнце и Гималаи. А дорога, по которой едет «общественный транспорт», весьма опасная - проходит по краю пропасти.

«Я лучше пешком», - написал один из пользователей в комментариях под видео.

Ролик появился 25 мая в аккаунте @sha_ji1 и набрал уже более 8 миллионов просмотров.