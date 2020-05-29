Атака на магазин: в Дзержинске закрыли гипермаркет из-за ажиотажа покупателей
Толпа людей, собравшаяся у входа в магазин, не соблюдала правила дистанцированности, а также не у всех были средства индивидуальной защиты.
© Фото: t_dzr, Вконтакте
В Дзержинске из-за огромного ажиотажа покупателей в связи с распродажей закрыли гипермаркет.
Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой после видеоролика, опубликованного в Сети.
На кадрах хорошо видно, как огромная толпа собралась у здания магазина. Не соблюдая дистанцию, люди сначала толпились около входа, а потом не менее плотным потоком двинулись внутрь. Маски и перчатки не у всех.
Среди покупателей есть и пожилые люди, и женщины с маленькими детьми, и даже беременные.
Отмечается, что в Дзержинске этот магазин стал вторым закрытым из-за несоблюдения санитарных правил во время пандемии.