Атака на магазин: в Дзержинске закрыли гипермаркет из-за ажиотажа покупателей

В Дзержинске из-за огромного ажиотажа покупателей в связи с распродажей закрыли гипермаркет.

Сотрудники правоохранительных органов пришли с проверкой после видеоролика, опубликованного в Сети.

На кадрах хорошо видно, как огромная толпа собралась у здания магазина. Не соблюдая дистанцию, люди сначала толпились около входа, а потом не менее плотным потоком двинулись внутрь. Маски и перчатки не у всех.

Среди покупателей есть и пожилые люди, и женщины с маленькими детьми, и даже беременные.

Отмечается, что в Дзержинске этот магазин стал вторым закрытым из-за несоблюдения санитарных правил во время пандемии.