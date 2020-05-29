Представители бизнеса в РФ стали меньше обращаться за реструктуризацией кредитов

Банк России сообщил о замедлении прироста числа обращений представителей малого и среднего бизнеса для реструктуризации кредитов.

Ссылаясь на информацию 58 банков, в ЦБ заявили, что с 20 по 27 мая число обращений составило 124,8 тысячи, что позволило назвать недельный прирост числа обращений самым низким с начала мониторинга.

В регуляторе добавили, что пока нельзя с уверенностью сказать, является ли уменьшение устойчивой тенденцией или носит лишь разовый характер, говорится в сообщении Банка России.