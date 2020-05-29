Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Убивший афроамериканца в США бывший полицейский арестован

Кирилл Васин
21:01 29.05.2020
Убийство афроамериканца в Миннеаполисе, штат Миннесота, вызвало беспорядки по всей стране.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Darnella Frazier Facebook, Global Look Press

В США арестовали бывшего полицейского Дерека Шовена, который убил при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, поставив колено ему на горло.

«Мы хотим, чтобы вы знали, что он находится под стражей. На данный момент у нас нет никакой дополнительной информации», — приводит CNN слова комиссара Департамента общественной безопасности Миннесоты Джона Харрингтона.

Убийство афроамериканца в Миннеаполисе, штат Миннесота, вызвало беспорядки по всей стране. Протестующие устраивают поджоги, грабят магазины и нападают на полицейские участки. Есть жертвы.

МИД РФ осудил действия американской полиции, назвав произошедшее «жестоким убийством». Ведомство призвало власти США принять реальные меры по исправлению ситуации и тщательно расследовать гибель Флойда.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.05.2020, 20:27
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Дата29.05.2020, 05:00
Работа продолжается: Минобороны РФ ведет строительство трех медцентров в Дагестане
Дата29.05.2020, 15:13
Матыцин назвал игры РПЛ со зрителями первым шагом возрождения спорта после COVID-19
Дата29.05.2020, 11:57
Флагман СФ «Петр Великий» выйдет на учения в Баренцево море
Дата29.05.2020, 17:40
Без связи с миром: как прошел сверхсекретный эксперимент СССР по изоляции длиною в год
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:19 В стране и мире
Цена барреля WTI с поставкой в июле выросла выше $35
22:07 В стране и мире
Видео
В Миннеаполисе бывший полицейский обвиняется в непредумышленном убийстве мужчины при задержании
22:04 В стране и мире
Воробьев: в мае в Подмосковье мы увидим нерадостные цифры смертности от COVID-19
22:00 В стране и мире
Российские военные провели патрулирование в провинции Алеппо
21:45 В стране и мире
Новые легкие: в Италии пациенту с коронавирусом успешно пересадили легкие
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Группа «Кино» выпустила новый клип
Видео
«Сигналы» кожи: дерматолог рассказала о видах высыпаний при COVID-19
Названы самые популярные имена для новорожденных москвичей во время эпидемии
Видео
Шорох и мерцание: камера в отеле зафиксировала загадочное привидение
Видео
В России обнаружен новый вид клещей, опасный для человека
Видео
В чем сила: вирусолог объяснил, почему некоторые россияне не болеют COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.