Убивший афроамериканца в США бывший полицейский арестован
Убийство афроамериканца в Миннеаполисе, штат Миннесота, вызвало беспорядки по всей стране.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Darnella Frazier Facebook, Global Look Press
В США арестовали бывшего полицейского Дерека Шовена, который убил при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, поставив колено ему на горло.
«Мы хотим, чтобы вы знали, что он находится под стражей. На данный момент у нас нет никакой дополнительной информации», — приводит CNN слова комиссара Департамента общественной безопасности Миннесоты Джона Харрингтона.
Убийство афроамериканца в Миннеаполисе, штат Миннесота, вызвало беспорядки по всей стране. Протестующие устраивают поджоги, грабят магазины и нападают на полицейские участки. Есть жертвы.
МИД РФ осудил действия американской полиции, назвав произошедшее «жестоким убийством». Ведомство призвало власти США принять реальные меры по исправлению ситуации и тщательно расследовать гибель Флойда.