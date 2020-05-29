«Речь о жестоком убийстве»: в МИД РФ призвали тщательно расследовать гибель афроамериканца в США

В российском МИД прокомментировали убийство полицейскими при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, вызвавшее волну массовых беспорядков в США.

«При задержании он был задушен на глазах у многочисленных прохожих. Имеющаяся в публичном доступе видеозапись произошедшего со всей очевидностью свидетельствует, что речь идет о жестоком убийстве», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД считают, что в США накопились системные проблемы в сфере прав человека. В их числе назвали дискриминацию по расовому, этническому и религиозному признакам, полицейский произвол, предвзятость правосудия, переполненность тюрем, бесконтрольное применение огнестрельного оружия и средств самообороны частными лицами.

Министерство призвало власти США принять реальные меры по исправлению ситуации и вернуться к выполнению международных обязательств, а также «привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия» и тщательно расследовать убийство Джорджа Флойда, сообщается на сайте МИД РФ.

Беспорядки в американском Миннеаполисе вспыхнули 25 мая, когда при задержании полицией погиб афроамерканец Джордж Флойд. Протестующие устраивают поджоги, грабят магазины и ломбарды, нападают на отделения полиции. Погромы перекинулись на другие города и даже штаты страны.