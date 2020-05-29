Парад Победы 24 июня начнется в 10 утра
Владимир Путин подписал указ о проведении военных парадов в честь 75-летия Победы 24 июня.
© Фото: ТРК "Звезда"
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Парад Победы 24 июня начнется в 10 утра
Владимир Путин подписал указ о проведении военных парадов в честь 75-летия Победы 24 июня.
© Фото: ТРК "Звезда"
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