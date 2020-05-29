Аксенов рассказал, когда «Артек» примет первую смену детей

Международный детский центр «Артек» сможет возобновить прием маленьких отдыхающих с 1 июля. Об этом рассказал глава республики Крым Сергей Аксенов.

«Уже сейчас существует договоренность с МДЦ “Артек” и федеральным центром о запуске детской здравницы с 1 июля», — отметил Аксенов.

По его словам, если регион в ближайшее время сможет выполнить требования Роспотребнадзора, глава республики обратится к министру просвещения и в Роспотребнадзор с просьбой об открытии «Артека» с 15 июня.

Аксенов также отметил, что до 15 июня в Крыму останутся закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры. В то же время все, что касается деятельности на открытом воздухе, включая занятия спортом и прогулки, разрешат. Об этом Аксенов написал на своей странице «Вконтакте».

Ранее глава Крыма заявил, что всех «бесцельно» приезжающих в регион будут помещать в обсерватор за свой счет. Он отметил, что эти меры приняты в рамках борьбы с коронавирусом.