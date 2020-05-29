Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент России Владимир Путин объявил день проведения парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - 24 июня - нерабочим днем. Соответствующий указ был подписан в пятницу, 29 мая.
«В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю провести 24 июня 2020 года военные парады», - уточняется в указе.
Помимо этого отмечается, что организовать парад необходимо «с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне - Знамени Победы».
Также в документе говорится и о необходимости проведения праздничного салюта