Попова заявила об отступлении эпидемии коронавируса в России
В России за сутки зафиксированы 8 572 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
В России отмечается снижение ежедневно выявляемых случаев инфицирования COVID-19 при увеличении количества обследуемых. Это свидетельствует об ослаблении эпидемии, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Это как раз характеристика эпидпроцесса, который идет на снижение уверенно без обратного какого-то развития, ни в одном из регионов этого сегодня не происходит», — рассказала Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован на странице в Instagram ведущего Павла Зарубина.
В России за сутки зафиксированы 8 572 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Всего инфицированы 387 623 россиянина.