Попова заявила об отступлении эпидемии коронавируса в России

«Это как раз характеристика эпидпроцесса, который идет на снижение уверенно без обратного какого-то развития, ни в одном из регионов этого сегодня не происходит», — рассказала Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликован на странице в Instagram ведущего Павла Зарубина.

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