Врач-инфекционист рассказал об осложнениях после COVID-19 у детей

На данный момент осложнения после коронавирусной инфекции описаны только у детей, заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко.

«У детей осложнения описаны - это Кавасаки подобный синдром - аутоиммунное заболевание, связанное с воспалением внутренней стенки сосудов», - рассказ специалист «Звезде».

По его словам, синдром может проявляться острой сердечной и почечной недостаточностью, а также высыпаниями на коже.

Об осложнениях у взрослых никаких точных данных нет, однако в острый период течения заболевания могут быть поражены почки и сердце.

«Возможна тромбоэмболия легких, головного мозга с развитием нарушения кровообращения по ишемическому типу», - добавил Безносенко.

По последним данным, в России инфицированы COVID-19 более 385 тысячи человек, из которых 159 257 выздоровели.