«Желание пропадает само»: эксперт рассказал о последствиях коронавируса для курильщиков

Курение на протяжении многих лет делает легкие уязвимыми перед заражением коронавирусом и сопутствующими осложнениями. Об этом рассказал психиатр-нарколог Алексей Смышляев.

«При коронавирусе осложнения идут на легочную систему и вызывают тяжелую пневмонию. Это воспаление легочной ткани и нарушение газообмена. Отсюда все последствия, в том числе летальные», - считает Смышляев.

По его словам, легкие являются главной мишенью при осложнениях коронавируса. А курение как раз помогает вирусу снижать газообмен, вызывает нехватку кислорода. Это делает курение при заражении COVID-19 не то что нерекомендуемым, но строго противопоказанным.

Эксперт добавил, что при инфицировании желание курить пропадает само. Из-за этого при выздоровлении человек может уже не вернуться к вредной привычке.

«Компенсаторно организм выбирает для выживания какой-то способ. В данном случае отказ от курения может быть для людей компенсаторным способом выживания», — приводит слова Смышляева радио Sputnik.

Ранее эксперт рассказал, что полный отказ от соли вреден для человека и может вызвать проблемы с метаболизмом. По его словам, соль необходима здоровым людям.