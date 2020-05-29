В Тульской области с 1 июня отменят ряд ограничений

Правительство Тульской области сообщило о снятии ряда коронавирусных ограничений с 1 июня. Соответствующие дополнения в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внес губернатор региона Алексей Дюмин.

Действие ограничений продлится до 15 июня, но, вместе с тем, вводится ряд послаблений. В частности, с 1 июня смогут открыться летние кафе с открытой верандой, а также магазины и торговые центры площадью до 400 квадратных метров. Люди снова смогут гулять в общественных пространствах. Разрешили официальные мероприятия с числом участников до 30 человек.

Отменены требования об оформлении цифрового пропуска при пересечении границы Тульской области и обязательной самоизоляции на 14 дней для въезжающих в регион.

Профессиональные спортсмены смогут возобновить тренировки. Также откроются конноспортивные центры, стрелковые клубы, центры активного отдыха. Разрешается заниматься спортом на плоскостных сооружениях на открытом воздухе. Заработают передвижные точки по продаже напитков и солярии.

Учреждения среднего профессионального образования смогут очно проводить демонстрационные экзамены и подготовку к ним. Автошколам разрешили возобновить практические занятия.

Обязательное ношение масок ввели на всей территории области, но это не касается нахождения на улице. Также продлен режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, говорится на сайте правительства Тульской области.