Голикова рассказала, сколько россиян прошли тест на коронавирус

Более девяти миллионов россиян прошли тест на коронавирус. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По состоянию на сегодняшний день проведено в России более 10 миллионов исследований, а количество граждан, которые прошли эти исследования, - 9 миллионов 354 тысячи», - отметила Голикова.

По ее словам, темпы прироста заболевших COVID-19 с начала апреля к сегодняшнему дню сократились почти в 12 раз. Коэффициент распространения вируса в стране составляет меньше единицы.

Голикова добавила, что в РФ зарегистрировано 17 тест-систем отечественного производства на определение COVID-19 и пять - на антитела к нему. Это позволяет «создать независимость и безопасность в этой части».

Ранее премьер-министр рассказала об успехах Москвы в борьбе с вирусом. По ее словам, столица достойно справляется с ситуацией.