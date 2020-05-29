«Ударил по карману»: как пандемия коронавируса повлияла на российских звезд

Пандемия из-за распространения коронавируса неизбежно привела звезд российской эстрады к творческому застою. Вероятно, по этой причине некоторые селебрити начали говорить не то, что думают, или думать не то, о чем говорят.

Первым, кто пожаловался якобы на тяжелое положение артистов, потому что им не помогает государство в отличие от пенсионеров и врачей, оказался Сергей Глушко - Тарзан.

«Статья фейковая, я говорил вообще не так и не в таком контексте. И вообще, это было про другое. Я априори не мог сказать то, что мне приписывают, друзья мои. Поэтому, пожалуйста, аккуратнее. Не надо никого оскорблять», - прокомментировал разгоревшийся скандал он.

Буря негодования по этому поводу разгорелась серьезная, но за Тарзана вступились коллеги по цеху.

Так, продюсер Иосиф Пригожин в своем заявлении отметил, что многие ошибочно считают звезд шоу-бизнеса богатыми людьми, безусловно, речь здесь шла о тех, кто не так популярен и без концертов и корпоративов остался ни с чем.

«Речь шла о музыкантах, которые больше ничего не умеют делать, которые только закончили вузы, которые только играют, которые посвятили себя только творчеству. Неизвестно, сколько продлится этот карантин, они находятся на нуле, а кому-то помогают. Мы говорим о малых предприятиях, мы говорим о ресторанах, а именно в этих ресторанах выступают те же самые музыканты», - пояснил продюсер.

Однако такая позиция вызвала негативную реакцию у Сергея Шнурова, и в ответ на слова Пригожина он опубликовал резкое стихотворение на странице в Сети.

Еще одним способом выживания стало личное поздравление от артиста.

«Из всех людей, которые ко мне обратились с просьбой поздравить своих родных и близких, я такой клич кинула, просто была такая акция. Знаю, что сейчас это делают артисты за деньги. Я сделала это бесплатно. Такой подарок у меня был к майским праздникам», - рассказала Елена Воробей.

Интернет настолько прочно вошел в жизнь людей на карантине, что теперь даже на концерт можно сходить, не выходя из дома, хотя платить все равно придется.

Самый дорогой билет на Татьяну Буланову - 5 тысяч, в стоимость включена личная встреча с певицей. На данный момент, конечно, неизвестно, когда, потому что самоизоляция еще не отменена.

Народный артист Олег Басилашвили в шутку сравнил период самоизоляции с самоликвидаций. Он один из немногих, кто напомнил, что если сейчас кто-то и нуждается в помощи, то в первую очередь это медики.

«Конечно, молодцы врачи, спасибо им большое. И дай Бог им всем здоровья. Потому что они тоже заболевают. И даже есть смертельные случаи. Спасибо им большое за тот вклад, который они делают», - подчеркнул он.

Сейчас оказать помощь медикам, которые находятся в эпицентре борьбы с коронавирусом, способны даже артисты - достаточно отправить всего один рубль, этого будет достаточно.