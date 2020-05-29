В Подмосковье с 3 июня начинают работу парикмахерские

На территории Московской области с 3 июня возобновят работу парикмахерские, заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Со среды мы хотим открыть парикмахерские, так как мастера ездят по домам, и это превращается в подпольный бизнес», - отметил он.

Воробьев подчеркнул, что подобная практика работы недопустима.

Помимо этого в эфире телеканала «Россия 24» губернатор добавил, что все парикмахерские должны работать по новым стандартам, которые обязательны как для мастера, так и для клиента.

«Клиент должен быть в маске, парикмахер может надеть прозрачный щиток», - уточняет «360».

Благодаря стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Подмосковье с 23 мая были отменены пропуска, а также возобновили работу промышленные предприятия. С понедельника, 1 июня, для посещения будут открыты парки.