Министерство юстиции вернет в КоАП презумпцию невиновности

В новый Кодекс об административных нарушениях решено вернуть презумпцию невиновности. К такому решению пришло Министерство юстиции после жалоб представителей бизнеса.

Обсуждения проектов нового КоАП идет уже четыре месяца. За это время в министерство поступило около двух тысяч поправок от граждан, общественных объединений, бизнес-сообществ и государственных органов.

Решено сохранить действующие размеры штрафов, сроки давности привлечения к административной ответственности, а также включить принцип презумпции невиновности.

Предлагается провести повторное обсуждение законопроектов, вносящих изменения в КоАП, до конца июля этого года, так как изменения в кодексе касаются каждого человека.

Минюст России предложил внести поправки в КоАП в конце января этого года. Все поправки вынесли на общественное обсуждение, а пожелания от людей принимали до конца февраля. Предполагалось, что все поправки вынесут на обсуждение правительства в конце мая, однако этому помешала пандемия.