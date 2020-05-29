Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму
Указ вступил в силу со дня подписания, 29 мая.
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Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года.
Отмечается, что стратегия утверждена в целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в стране.
Указ вступил в силу со дня подписания, 29 мая. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.