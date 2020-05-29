В российском разгонном блоке «Фрегат» произошла утечка токсичного топлива
Роскосмос сообщил об утечке токсичного топлива на разгонном блоке «Фрегат», который хранится во Французской Гвиане на космодроме Куру.
«Французская сторона сообщила, что в месте хранения разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру во Французской Гвиане зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя», - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Отмечается, что группа российских специалистов для ликвидации утечки будет направлена во Французскую Гвиану в первой декаде июня.
«Все работы будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», - цитирует сообщение Роскосмоса РИА Новости.
Представитель пресс-службы добавил, что «Фрегат» хранится в помещении, отвечающем всем стандартам безопасности и не представляет опасности для людей и окружающей среды.