У помещенной на карантин в России кошки подтвердился COVID-19

В Москве в связи с коронавирусной инфекцией на карантин отправили кошку.



Для России это первый случай, когда у домашнего животного был выявлен COVID-19.

Неделю назад хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест на COVID-19.

Специалисты провели комплексную диагностику, взяв биоматериалы из горла и носа.

О том, что тест оказался положительным стало известно сегодня, 29 мая. На данный момент животное находится дома и чувствует себя нормально.

В свою очередь, специалисты отметили, что инфекция от животных к человеку не передается.