Без бумажки: мобильное приложение на замену паспорту может появиться уже летом

Приложение «Мобильный идентификатор», которое планируют использовать в качестве альтернативы обычному российскому паспорту, может быть разработано к 31 августа 2020 года.

Предполагалось, что приложение разработают к 1 декабря, но Минкомсвязь решила сдвинуть сроки создания новинки. Это следует из соответствующего проекта на портале нормативных правовых актов.

Эксперимент по замене паспорта приложением проведут в Москве. В нем сможет участвовать любой гражданин РФ старше 18 лет, зарегистрированный по месту жительства или пребывания в столице.