Без бумажки: мобильное приложение на замену паспорту может появиться уже летом
Эксперимент по замене паспорта приложением проведут в Москве.
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Приложение «Мобильный идентификатор», которое планируют использовать в качестве альтернативы обычному российскому паспорту, может быть разработано к 31 августа 2020 года.
Предполагалось, что приложение разработают к 1 декабря, но Минкомсвязь решила сдвинуть сроки создания новинки. Это следует из соответствующего проекта на портале нормативных правовых актов.
Эксперимент по замене паспорта приложением проведут в Москве. В нем сможет участвовать любой гражданин РФ старше 18 лет, зарегистрированный по месту жительства или пребывания в столице.