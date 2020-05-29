В «Газпроме» озвучили условие для начала переговоров с Белоруссией по поставкам газа

В пятницу, 29 мая, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году можно будет начать после погашения республикой задолженности.

«Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов», - отметил глава «Газпрома».

Помимо этого, Миллер добавил, что соответствующее письмо было направлено в Минэнерго Белоруссии, пишет РИА Новости.

Незадолго до этого в среду, 27 мая, в ходе телефонного разговора главы правительств обеих стран Михаил Мишустин и Сергей Румас договорились поручить министрам энергетики продолжить переговоры по вопросу ценообразования на газ для Белоруссии.

Напряженная ситуация по поставкам российского газа началась после того, как в начале апреля текущего года министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявил, что Минск запросил у России снижения цены на газ для республики в 2020 году.