В подмосковном Одинцово трое неизвестных осквернили Вечный огонь

В Главном управлении МВД России по Московской области сообщили, что полиция проводит проверку по размещенным в одной из социальных сетей информации и материалам, согласно которым трое неизвестных осквернили Вечный огонь в подмосковном Одинцово.

«По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также граждан, причастных к совершению данного деяния», - говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что по обвинению в осквернении Вечного огня в Кронштадте не стали арестовывать мужчину, жарившего на огне еду. Ему изберут наказание, не связанное с лишением свободы.