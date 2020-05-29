«Кража века»: в Сочи расследуют кражу неизвестного дневника Пушкина

В Сочи оперативники уголовного розыска работают над делом о краже ранее неизвестного дневника поэта Александра Пушкина.

Якобы подлинный дневник великого поэта женщина украла у своего знакомого бизнесмена-искусствоведа, обладателя уникального артефакта.

По словам подозреваемой, на преступление ее толкнули веские причины - больная мать и брошенные дети. За неизвестный дневник Пушкина она рассчитывала выручить три миллиона долларов.

Благодаря оперативной работе сотрудников правоохранительных органов злоумышленницу удалось задержать.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело, предусматривающее лишение свободы до 10 лет.

В свою очередь, профессиональные пушкинисты к таким открытиям относятся с исключительной осторожностью. Так, 90% процентов рукописей великого поэта хранятся в исследовательском центре Пушкинский дом в Санкт-Петербурге.

Однако специалисты хорошо знают и неофициальный рынок исторического наследия. По их словам, за этот так называемый дневник еще несколько лет назад просили почти два миллиарда рублей.

«Те страницы, которые представлены на этом видео, не напоминают почерк Пушкина. В поле моего зрения этот альбом существует не позднее 2010 года», - сказала кандидат филологических наук, ученый хранитель Пушкинского рукописного фонда Татьяна Краснобородько.

Женский почерк, рисунки, засушенные веточки лаванды и нарочито красный сафьяновый переплет уверенности в подлинности находки не добавляют.

Сотрудники Пушкинского дома не советуют владельцу раньше времени переживать и приглашают на профессиональную экспертизу.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Никиты Корзуна.