На работе и в транспорте: москвичам разъяснили, нужно ли носить перчатки

Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк рассказал, что с 1 июня жителям столицы можно не надевать перчатки перед выходом на улицу. При этом ношение маски остается обязательным.

«В помещении, в кабинете, если вы работаете один, это не обязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, то нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете, то в маске, да, можно без перчаток», - приводит слова Немерюка РИА Новости.

Ранее первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы разъяснил правила прогулок по графику. По его словам, расписание прогулок будет определяться по месту прописки, а не фактического проживания.