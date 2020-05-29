Хаос в США: после убийства полицейскими мужчины массовые протесты ужесточились

В Соединенных Штатах, в Миннеаполисе, из-за убийства местного жителя Джорджа Флойда в результате действий сотрудников полиции массовые беспорядки продолжаются третий день. Минувшей ночью протестующие окружили полицейский участок, ворвались в здание и подожгли его.

Для обороны стражи порядка были вынуждены использовать светошумовые гранаты и слезоточивый газ, однако попытки оказались тщетны, пришлось эвакуироваться.

«То, что мы видели за последние дни в конфликте, движимом эмоциями, является результатом накопленного гнева и грусти. Гнев и печаль, которые укоренились в нашем чернокожем сообществе, не только из-за пяти минут ужаса, но и за 400 лет», - заявил мэр город Джейкоб Фрей.

Нецензурные выкрики в адрес полиции и транспаранты с надписью «Я не могу дышать» - последние действия 46-летнего афроамериканца, который умер после жестокого задержания.

Мужчину в наручниках, не оказывающего никакого сопротивления, как установило следствие, полицейские душили больше семи минут. Причиной этого стало подозрение в использовании фальшивого чека в магазине.

Волна протестов вмиг охватила не только Миннесоту, но и другие штаты Америки. В частности, в Финиксе сотни горожан устроили беспорядки, требуя справедливости в отношении смерти Флойда.

В то же время на Манхэттене в Нью-Йорке - десятки арестованных, причем сотрудники полиции действует так же жестко по отношению к тем же афроамериканцам.

На ситуацию уже отреагировал президент США Дональд Трамп, и, чтобы нормализовать обстановку, он намерен отправить в Миннеаполис Нацгвардию.

«Полное отсутствие руководства! Или очень слабый радикальный левый мэр Джейкоб Фрей примет меры и возьмет город под контроль, или я направлю Национальную гвардию и сделаю все как надо», - заявил он.

Подробнее о том, что происходит на улицах США из-за массовых протестов, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Алексея Казанникова.