Съемочная группа «Звезды» спустилась в уникальную вертикальную пещеру

В богатом на загадки горном Крыму одной тайной стало меньше. Спелеологи обнаружили в районе Ай-Петри особенную пещеру. Это вертикальный колодец высотой с 35-этажку, вход в который скрывался от глаз под грудой камней. Добраться до дна очень непросто - для этого нужно специальное снаряжение, а пролезть может только один человек.

Съемочная группа телеканала «Звезда» одной из первых спустилась в уникальную пещеру. Обнаруженная совсем недавно, она имеет необычное расположение. Побродить по ней не получится. Даже ползти - навряд ли. В нее можно только упасть. От этого защитит альпинистское снаряжение. Природный колодец, дно которого еще не нащупали спелеологи. Глубина пещеры - 105 метров, и, скорее всего, это не предел.

Это пока максимальная отметка, на которую спускались спелеологи. Они говорят, что можно лезть дальше, но там происходит сужение - даже для одного человека слишком тесно. Нужно расширять проход. Первым эту пещеру обнаружил и вскрыл Анатолий Пряшников. Вот только на поиски входа ушло почти полгода - он оказался завален каменными глыбами. Первый спуск занял несколько часов.

«Это тяжелый и кропотливый труд по поиску пещер. Очень тут труднодоступные районы. Ходишь-бродишь тут неделями, ищешь, думаешь, анализируешь. Ведь спелеология - это еще и наука!» - прокомментировал он.

По пути следования ученым приходится разбирать завалы внутри карстовой полости. Есть предположение, что где-то глубже течет подземная река, однако до нее еще предстоит добраться.