Шорох и мерцание: камера в отеле зафиксировала загадочное привидение

В американском отеле Eagle's Nest в штате Иллинойс уборщица стала замечать движущиеся тени. Она приняла их за привидение и попросила охрану показать видео с камер наблюдения. Видеозапись попала в Сеть.

На кадрах видно, как в углу коридора у тележки уборщицы резко мелькают странные тени, похожие на силуэт ребенка. Привидение выбегает из-за стены и резко скрывается.

Сотрудники гостиницы отметили, что и раньше видели загадочные тени, слышали хихиканье и странные звуки. Теперь постояльцы и персонал считают, что в отеле поселился дух. Осталось выяснить, злой он или добрый.