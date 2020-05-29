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Шорох и мерцание: камера в отеле зафиксировала загадочное привидение

Кирилл Васин
18:08 29.05.2020
В углу коридора у тележки уборщицы резко мелькают странные тени.
© Видео: Jus Jenn, Facebook © Фото: Jus Jenn, Facebook

В американском отеле Eagle's Nest в штате Иллинойс уборщица стала замечать движущиеся тени. Она приняла их за привидение и попросила охрану показать видео с камер наблюдения. Видеозапись попала в Сеть.

На кадрах видно, как в углу коридора у тележки уборщицы резко мелькают странные тени, похожие на силуэт ребенка. Привидение выбегает из-за стены и резко скрывается.

Сотрудники гостиницы отметили, что и раньше видели загадочные тени, слышали хихиканье и странные звуки. Теперь постояльцы и персонал считают, что в отеле поселился дух. Осталось выяснить, злой он или добрый.

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