Стаж работающих с COVID-19 медиков будет идти из расчета день за три

Для медработников, работающих с пациентами с COVID-19, будут действовать льготные правила формирования пенсионного стажа. День работы медиков, в том числе трудящихся на скорых, будет засчитываться как три дня до пандемии.

«Например, фельдшер скорой помощи, в течение двух месяцев выезжающий на вызовы к больным с коронавирусной инфекцией, заработает спецстаж в полгода», - приводит Минтруда слова замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова.

Отмечается, что сведения о борющихся с коронавирусом медработниках будут направляться в Пенсионный фонд.