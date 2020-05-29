Крупнейшая в мире соцсеть запустит систему проверки личности
В Facebook хотят быть уверенными, что контент исходит от реальных людей.
© Фото: Ralph Peters, imago-images.de, Globallookpress
Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook запускает проверку личности. На первом этапе будут контролироваться аккаунты людей, чье поведение вызывает у администрации подозрение.
Также будут проверять учетные записи так называемых «инфлюенсеров» - пользователей, чьи публикации становятся особенно популярными и влияют на общественное мнение. Пока речь идет о США.
В Facebook хотят быть уверенными, что контент исходит от реальных людей и не является «фейком». При любых сомнениях в авторе постов или при отказе предоставить удостоверение личности, администрация соцсети оставляет за собой право блокировать аккаунт.