Переживших осаду Севастополя могут приравнять к ветеранам

Жителей осажденного Севастополя могут приравнять к ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующие поправки в закон «О ветеранах» разработало Министерство труда и социальной защиты. Соответствующий документ с пояснительной запиской появился на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что статус ветерана Великой Отечественной войны получат те, кто награжден знаком «Жителю осажденного Севастополя». Соответственно, и все льготы участников ВОВ будут предоставлены таким людям в полном объеме.

Вместе со статусом севастопольцы получат возможность бесплатного проезда в пригородном железнодорожном транспорте, ежемесячную выплату в размере 3 062 рубля, право на бесплатное санаторно-курортное лечение, а также обеспечение жильем за счет федерального бюджета.

На реализацию этих поправок в ближайшие три года потребуется 87 млн рублей.

Всего в городе проживают 980 человек, которые родились до 4 июля 1942 года, когда завершилась вторая оборона города. Об этом сообщает пресс-служба Севастополя.