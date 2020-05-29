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«Вооружена до зубов»: китайские СМИ оценили новую российскую подлодку

Андрей Аркадьев
17:13 29.05.2020
Согласно ожиданиям, подлодка будет находиться в строю более 50 лет.
«Вооружена до зубов»: китайские СМИ оценили новую российскую подлодку
© Фото: Минобороны России

Китайская газета «Гуанмин жибао» опубликовала материал, посвященный российской подводной лодке пятого поколения проекта 545 «Лайка».

Разработкой субмарины занималось петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Водоизмещение подлодки составит около 11340 тонн. «Лайка» сможет двигаться со скоростью 35 узлов, а погружаться на глубину до 600 метров. Автономность плавания по запасу провизии оценивается в 90 суток.

Корпус субмарины будет выполнен из композиционных материалов с шумоподавляющими свойствами, что делает ее тише лодок проекта «Ясень». При этом на подлодку установят систему управления с искусственным интеллектом.

По данным издания, «Лайка» будет иметь на борту морскую версию крылатых ракет «Калибр». Также предполагается размещение противокорабельных гиперзвуковых ракет «Циркон», основное предназначение которых - борьба с крупными корабельными соединениями противника - авианосцами, универсальными десантными кораблями, ракетными крейсерами и т.д. В материале сказано, что подлодка получит сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс».

Также в арсенале новой субмарины могут быть ПЗРК «Игла», ракеты «Ответ», подводные ракеты «Хищник», торпеды «Физик-1», торпеды УСЭТ-80, противоторпеды «Ласта», мини-ракеты ПМР-2 и мины-торпеды МТПК-1. Как подчеркивается в публикации, «"Лайка" вооружена до зубов».

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 годы в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2500 км и ОКР «Бирюза». Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая ОАО «ВПК "НПО машиностроения"», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

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