Путин поручил провести переговоры с Сирией о передаче военным РФ дополнительной недвижимости и акватории

Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому Министерству обороны РФ с участием Министерства иностранных дел РФ предстоит провести переговоры с Сирией о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории в рамках соглашения о размещении авиационной группы РФ.

«Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории», - говорится в документе.

«Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с сирийской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанный протокол, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера», - говорится в распоряжении.