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«Вина ляжет на Киев»: МИД ДНР о намерении Украины выйти из Минского процесса

Александра Звягина
16:53 29.05.2020
Внешнеполитическое ведомство республики считает, что всеми силами Киев пытается уйти от выполнения своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе.
«Вина ляжет на Киев»: МИД ДНР о намерении Украины выйти из Минского процесса
© Фото: Peter Seyfferth, imago stock&people, Globallookpress

Если Киев решил выйти из Минского процесса, то вся ответственность за возможные последствия целиком и полностью ляжет на руководство страны. Об этом завила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Она отметила желание властей Украины всеми силами покинуть процесс, который в свое время стал гарантом прекращения горячей фазы конфликта в Донбассе.

«В связи с этим призываем международное сообщество, в первую очередь посредников переговорного процесса в лице ОБСЕ и представителей стран-гарантов, обратить внимание и дать официальную характеристику крайне провокационным высказываниям официального представителя Украины в Минске», - заявила глава внешнеполитического ведомства республики.

По словам Никоноровой, заявления заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Александра Мережко лишний раз подтвердили нежелание Киева следовать Минским соглашениям, а именно предоставить Донбассу особый статус. Более того, все попытки представителей республик начать конструктивный диалог заканчиваются ничем - украинская сторона просто их игнорирует. Зато продолжает обстреливать территорию ДНР и ЛНР.

«Киев уже неоднократно не только на словах, но и на деле показал, что судьба жителей Донбасса интересует Украину в последнюю очередь: продолжаются обстрелы мирного населения, целенаправленное лишение жителей электричества и водоснабжения», - прокомментировала Никонорова.

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Александр Мережко сегодня высказал мнение, что Киев имеет право выйти из Минских соглашений в том случае, если «Россия покажет свою недобросовестность».

Ранее глава МИД Украины заявил, что после того, как Украина установит контроль над ДНР и ЛНР, руководство республик будет «уничтожено».

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