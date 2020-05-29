Российские истребители сопровождают бомбардировщики B-1B США над Черным морем: кадры из кабины

29 мая дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации американские бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», - сообщили в российском военном ведомстве.

В нем отметили, что экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы РФ.

Полеты российских боевых самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

После выполнения задачи российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Rockwell B-1 Lancer - американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик. Способен нести до 24 крылатых ракет AGM-158.