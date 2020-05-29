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Голосование по поправкам в Конституцию РФ может продлиться несколько дней

Кирилл Васин
16:03 29.05.2020
На такой шаг могут пойти для того, чтобы в пунктах для голосования не образовывались очереди.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ может продлиться несколько дней
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Голосование по поправкам в Конституцию России может продлиться несколько дней. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

По ее словам, на такой шаг могут пойти для того, чтобы в пунктах для голосования не образовывались очереди, что особенно важно в период пандемии коронавируса. Для реализации идеи граждан могут приглашать на участки по графику в строго определенное время, передает РИА Новости.

Ранее руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко заявил, что Москва обладает достаточным уровнем технологий для проведения мобильного голосования по поправкам. Он также напомнил, что у города уже есть опыт подобного голосования.

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