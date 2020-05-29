Группа «Кино» выпустила новый клип

В социальных сетях недавно воссоединившейся группы «Кино» прошла премьера клипа на песню «Мама, мы все тяжело больны».

В клипе кадры студийного исполнения композиции перемежаются с графическими изображениями мрачного города, который опутан электрическими кабелями. Провода идут ко множеству телевизоров, на которых мелькают фрагменты старых записей выступлений Виктора Цоя.

«Мы выбрали и записали эту песню в конце прошлого года, одновременно с „Троллейбусом“ и „Музыкой волн“, которые вышли раньше. Мы не думали, что она окажется такой злободневной», - приводятся в сообщении в группе коллектива в социальной сети «ВКонтакте» слова гитариста «Кино» Юрия Каспаряна.

Отмечается, что в клипе использованы фрагменты видео, которое будет показываться на концертах группы на большом экране.

Ранее сын рок-музыканта Виктора Цоя Александр подал заявку на регистрацию бренда «Кино» в Роспатент. Под товарным знаком можно будет записывать музыку, снимать фильмы и открывать клубы, проводить фитнес-тренировки.