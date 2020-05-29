Затопила все вокруг: в Москве из-за дождей из берегов вышла река Яуза

Из-за сильного ливня в Москве река Яуза вышла из берегов. Видео последствий погодной аномалии были опубликованы очевидцами в Сети.

На кадрах видно, что уровень воды поднялся больше чем на один метр, из-за чего переход в парковой зоне полностью покрыт водой.

Накануне в Гидрометцентре России сообщили, что 29 мая столицу накроют сильные проливные дожди.



Число выпавших осадков достигнет рекордных значений, однако в субботу, 30 мая, москвичам обещают улучшение погодных условий.