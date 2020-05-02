Тренер назвал эффективные упражнения для выполнения в условиях самоизоляции

Привыкшим к регулярным занятиям спортом россиянам, которых коронавирус лишил возможности посещать тренажерные залы и спортивные секции, можно восполнить недостаток физических упражнений в домашних условиях. Как пояснил тренер «Бегового общества» Павел Кондрашев, для этого понадобится совсем немного: коврик для занятий, гантели и фитнес-резинка.

«Такой набор может заменить на первое время тренировки в зале. Делая круговую тренировку и сочетая упражнения на разные группы мышц, можно прокачать свое тело не хуже, чем в спортзале», - цитирует спортивного специалиста RT.

По словам тренера, данные занятия актуальны не только в период самоизоляции, но и в обычном режиме. Комплекс статических и динамических упражнений дома может включать в себя отжимания, приседания, упражнения на пресс, стопу, гиперэкстензии. Хорошим вариантом будут также прыжки на скакалке и упражнения с фитнес-резинками.

упражнениям можно отнести отжимания, приседания, динамические и статические упражнения, упражнения на пресс, стопу, гиперэкстензии. Также хорошим вариантом будут упражнения на скакалках, упражнения с фитнес-резинками.