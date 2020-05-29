В Подмосковье нашли свалку дорогих лекарств для онкобольных
Проверку осуществляет городская прокуратура Сергиева Посада.
© Фото: Алексей Лекторович, Вконтакте
Прокуратура Московской области проверяет информацию, согласно которой под Сергиевым Посадом найдена свалка просроченных дорогих лекарств.
По сообщениям СМИ, тонны препаратов лежат в открытом поле. Среди них – жизненно важные лекарства для людей с онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией.
Проверку осуществляет городская прокуратура Сергиева Посада, контролируют мероприятия в областной прокуратуре, сообщается на сайте ведомства.