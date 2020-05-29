Погоня под дождем: в Подмосковье неизвестные устроили перестрелку
Очевидцы сообщают, что к месту стрельбы съехались несколько автомобилей.
© Видео: solncewo, Instagram © Фото: solncewo, Instagram
В подмосковном Солнечногорске произошла погоня со стрельбой. Очевидцы выложили видео в Сеть.
На кадрах видно, как мужчина пешком гонится за отъезжающим автомобилем Lada и стреляет вслед из пистолета. События происходят рядом со школой под проливным дождем.
Подробностей происшествия пока нет. Очевидцы сообщают, что к месту стрельбы съехались несколько автомобилей.
Ранее на юге Москвы произошла перестрелка возле ЖК «Ясный». Стрельба велась из травматических пистолетов и, возможно, охотничьих ружей. Суд арестовал всех фигурантов дела.