Погоня под дождем: в Подмосковье неизвестные устроили перестрелку

В подмосковном Солнечногорске произошла погоня со стрельбой. Очевидцы выложили видео в Сеть.

На кадрах видно, как мужчина пешком гонится за отъезжающим автомобилем Lada и стреляет вслед из пистолета. События происходят рядом со школой под проливным дождем.

Подробностей происшествия пока нет. Очевидцы сообщают, что к месту стрельбы съехались несколько автомобилей.

Ранее на юге Москвы произошла перестрелка возле ЖК «Ясный». Стрельба велась из травматических пистолетов и, возможно, охотничьих ружей. Суд арестовал всех фигурантов дела.