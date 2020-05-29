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Первый этап снятия ограничений: что изменится в жизни Санкт-Петербурга с 1 июня

Ирина Егорова
01:56 29.05.2020
Будут сохранены некоторые правила, например, в общественном транспорте обязательно носить маски и перчатки, а вот на улице - рекомендовано.
Первый этап снятия ограничений: что изменится в жизни Санкт-Петербурга с 1 июня
© Фото: pixabay.com

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения в Санкт-Петербурге и Ленобласти начнут смягчать с 1 июня по 14 июня, сообщил губернатор Александр Беглов.

Правда, сохраняются некоторые правила: жителям старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Также рекомендовано носить маски и перчатки на улице. А вот в общественном транспорте данные атрибуты индивидуальной защиты- обязательны.

В средствах индивидуальной защиты теперь можно посещать кладбища.

Сообщается, что с 1 июня открываются ноториальные и юридические конторы.

Данные меры входят в первый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

Москва готова готова ко второму этапу снятия ограничений, так как в столице установилась положительная динамика заражения. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть все предприятия продовольственной и непродовольственной торговли, а также часть предприятий сферы услуг. 

В первый день лета москвичи уже смогут свободно выходить на улицу, при условии соблюдения графика прогулок, а также заниматься спортом в утренние часы. 

По последним данным, в России выявлено 379 051 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 150 993, умерли 4 142.

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