Скрылся в дыму: в Тюмени загорелся бизнес-центр

В пятницу, 29 мая, в Тюмени на улице 30 лет Победы загорелся бизнес-центр «Парус». Видео с места происшествия было опубликовано очевидцами в Сети.

На кадрах хорошо видно, как у здания огнем полыхает крыша, а огромные серые клубы дыма охватили всю верхушку здания.

Для проведения спасательной операции на месте работают сотрудники МЧС, всех, находившихся внутри, эвакуируют.

По предварительным данным, пострадавших нет.