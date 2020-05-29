Скрылся в дыму: в Тюмени загорелся бизнес-центр
На месте работают сотрудники экстренных служб, проводится эвакуация.
© Видео: Вконтакте © Фото: Вконтакте
В пятницу, 29 мая, в Тюмени на улице 30 лет Победы загорелся бизнес-центр «Парус». Видео с места происшествия было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах хорошо видно, как у здания огнем полыхает крыша, а огромные серые клубы дыма охватили всю верхушку здания.
Для проведения спасательной операции на месте работают сотрудники МЧС, всех, находившихся внутри, эвакуируют.
По предварительным данным, пострадавших нет.