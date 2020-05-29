Москвичам рассказали, когда откроются торговые центры

В столице с 1 июня откроются торговые центры. Закрытыми пока останутся фудкорты, спортзалы и детские зоны. Об этом сообщило правительство Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие в столице с 1 июня парков и скверов, кроме «Зарядья».

Также жители столицы смогут выходить на прогулки по специальному графику, составленному для каждого дома. Посмотреть расписание прогулки можно на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru.