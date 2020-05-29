«Сигналы» кожи: дерматолог рассказала о видах высыпаний при COVID-19

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала «Звезде», что конкретного одного симптома на коже, который свидетельствует о заражении коронавирусом, нет.

Однако часть высыпаний все-таки обусловлены тяжестью состояния и особенностями течения заболевания.

«Одного симптома у коронавируса нет, но часто мы видим красные сосудистые пятна, которые обусловлены расширением мелких капилляров, - сосудистые звездочки», - отметила дерматолог.

Также наблюдаются тяжелые поражения - некроз тканей. В частности, когда пациенты лежат на животе с аппаратом ИВЛ, появляется некроз лицевых тканей.

«Сложно говорить о том, что высыпания вызваны коронавирусом. Необходимо смотреть анамнез пациента», - подчеркнула Егорова.

На данный момент специалистам удалось доказать, что единственный симптом COVID-19, который связан с коронавирусом. - это васкулиты.