В жилом доме под Хабаровском произошел взрыв газа

В городе Амурск Хабаровского края произошел взрыв газа в одной из квартир жилого дома. В результате инцидента пострадал один человек. Такую информацию сообщили «Звезде» в региональном МЧС.

© МЧС РФ

Взрыв, случившийся на третьем этаже здания, повлек за собой возникновение пожара площадью в 45 квадратных метров.

Из подъезда дома были эвакуированы восемь жильцов. Единственный пострадавший был госпитализирован с места происшествия с ожогами.

© МЧС РФ

Квартира, в которой произошел взрыв, полностью выгорела. В помещении не пострадали лишь несущие конструкции.