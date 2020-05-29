«Главное - приносить людям радость»: Олег Басилашвили о смысле жизни

Знаменитый житель Санкт-Петербурга народный артист СССР Олег Басилашвили в свои 85 лет проводит время на самоизоляции с присущим ему чувством юмора. На вопрос своей коллеги по театру БДТ Полины Маликовой, которая взяла у него интервью для спецпроекта, Басилашвили ответил, что боится коронавируса, но время дома проводит с пользой.

«Я бы назвал это "самоликвидацией". Шутка! Боюсь коронавируса. А чем занимаюсь? Есть о чем подумать, что-то вспомнить, оценить свою жизнь», - ответил актер.

В прямом эфире во время интервью актеры обратились к зрителям с просьбой пожертвовать деньги медикам, которые сражаются с COVID-19 на передовой. Коллеги по БДТ отметили, что врачам уже будет помощь, даже если каждый зритель перечислит всего по одному рублю.

В интервью Олег Басилашвили рассказал, кто из голливудских актеров является для него эталоном профессионализма. В этот список вошли Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман и Билл Мюррей с его работой в фильме «Сломанные цветы».

На вопрос, какую бы книгу он посоветовал обязательно прочитать детям, заслуженный работник БДТ назвал «Приключения Тома Сойера» Марка Твена. А если давать какой-то жизненный совет внукам, то тут формула от Басилашвили оказалась проста: «Жизнь коротка, и надо сотворить в ней как можно больше хорошего. Мне кажется, главная задача человека - приносить людям радость».