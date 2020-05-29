Удар стихии: на Москву в воскресенье обрушится месячная норма осадков

В воскресенье, 31 мая, столицу ожидает новый удар стихии - на город обрушится месячная норма осадков, похолодает до плюс 15 градусов.

В Москве в пятницу пасмурно, дожди затянутся до середины ночи, температура может опуститься до плюс 15 градусов, считает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье столицу ждет очередной удар стихии: по самым пессимистичным модельным прогнозам, на мегаполис может обрушиться месячная норма осадков - до 52 миллиметров, что остудит воздух до плюс 15 градусов», - приводит слова специалиста РИА Новости.

Он добавил, что в разгар дня ожидается температура в районе 14-16 градусов выше нуля, ночью же может похолодать аж до плюс 2 градусов.

А в субботу, по прогнозу Тишковца, будет жарко - столбики термометров поднимутся до плюс 23-25 градусов, что соответствует температуре июля.