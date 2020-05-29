Названы сроки смягчения режима ограничений в Москве

Режим ограничений в столице может стать более мягким в течение двух недель, если ситуация с COVID-19 не будет становиться хуже. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы просим еще немного набраться терпения, посмотреть, как этот режим будет действовать в течение двух недель, и, если мы не увидим рост заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать последующие меры по ослаблению режима», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она также добавила, что вводимый график поочередных прогулок для москвичей может показаться странным и не всегда понятным, но это вынужденная мера для обеспечения безопасности людей.

В России за сутки выявили еще 8 572 новых подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. Общее количество заболевших россиян составляет 387 623 человека.